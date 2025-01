Schliengen: Gerichte, die zum Wein passen

Der gebürtige Müllheimer ist in der Gastronomieszene kein Unbekannter. Er ist gelernter Hotelkaufmann und studierte zudem an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Karlsruhe Unternehmertum. Er sammelte Erfahrung in der Sterne-Gastronomie in der „Traube“ in Tonbach sowie im „Trois Rois“ in Basel. Später baute er für die Freiburger Bellini Group das Restaurant im Badeparadies in Titisee-Neustadt auf und leitete dann von 2018 bis 2020 das Restaurant „Louis“ (ehemals „Circo Loco“) in Müllheim. Mitten in der Corona-Pandemie eröffnete er das Bistro „Cheers“ auf dem Bamlacher Campingplatz, und im vergangenen Jahr hat er das Thermen-Bistro in Badenweiler übernommen.