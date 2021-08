Schliengen Großes Trauergeleit zum Abschied von Hermann Bieg

Geboren wurde Hermann Bieg am 4. Junior als einziger Sohn des Firmengründers Hermann Bieg und dessen Ehefrau Anna Maria geb. Stiefvatter in Obereggenen. Bald erwies es sich, dass ihr hoffnungsvoller Sohn ganz die Erwartungen seiner Eltern und vor allem seines handwerklich erfolgreichen Vaters und Firmengründers erfüllte. Technisch versiert und interessiert begann er dann 1951 eine dreieinhalbjährige Lehre in der väterlichen Firma als Elektrotechniker und später eine zusätzliche Lehre als Elektroinstallateur. Um ein möglichst breites Fachwissen zu erlangen, war Bieg in seinen weiteren Gesellenjahren in verschiedenen Betrieben tätig. Folglich legte er an der Staatlichen Meister- und Technikerschule in Freiburg die Meisterprüfung als Elektroinstallateur und später die Meisterprüfung als Elektromechaniker ab, dem zudem noch die Ernennung zum staatlich geprüften Elektrotechniker folgte.

Das elterliche Unternehmen firmierte fortan als „Bieg & Sohn OHG“. Einher gingen damit Um- und Neubauten zur Betriebserweiterung. Nicht von ungefähr kam das Angebot an den tüchtigen Jungmeister aus Obereggenen, in den Meisterprüfungsausschuss Freiburg einzutreten. Diesem gehörte er ab 1966 dann 33 Jahre lang an.