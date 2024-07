Schliengen: Grümpelturnier feiert Geburtstag

Am Freitag und Samstag traten unterschiedliche Mannschaften aus der Region beim Grümpelturnier gegeneinander an. Dabei bestand eine Mannschaft aus sechs Spielern und einem Torwart. Am Samstagabend fand dann eine gut besuchte, große Jubiläumsparty statt. Der Sonntagmorgen war für die Kinder im Rahmen eines Dorfturniers reserviert.

Nostalgie für alle

Gesellig wurde es am Nachmittag, dann nämlich fand das Nostalgie-Turnier statt. Dort waren Mannschaften am Start, die teilweise von Anfang an beim Grümpelturnier mitgewirkt haben. Auf der Wiese war eine etwa 4,50 Meter hohe, Luft befüllte Dartscheibe aufgestellt worden. Die Teilnehmer, vor 50 Jahren noch Jugendliche, die in den Anfängen ungefähr 15 Jahre alt waren, sind heute 60 und älter, erklärten die Vorsitzenden des SV Liel-Niedereggenen, Andreas Schwarz und Jens Reichler. Daher sei es für sie kaum zumutbar gewesen, nochmals ein Fußballspiel abzuliefern.