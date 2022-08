Schliengen „Hätte die 100 gern vollgemacht“

Während seines Berufslebens hat der frühere langjährige Kämmerer der Gemeinde Auggen ein- bis zweimal pro Jahr sein Blut gespendet, wobei er in den 1980er-Jahren aus gesundheitlichen Gründen einige Jahre pausieren musste.

Schon etwas vergilbt

Seine erste Blutspende hat Schneider mit 30 Jahren in Auggen geleistet. Kurz vorher hatte der gebürtige Feldberger bei der Gemeinde Auggen als Kassenverwalter angefangen. „Damals haben die Rathäuser die Blutspenden noch mitorganisiert, bevor später das DRK komplett übernommen hat“, so Schneider. „Da war es selbstverständlich, dass jeder Rathausmitarbeiter, sofern er konnte, auch sein Blut gegeben hat.“ Schneider kramt seinen Blutspendeausweis hervor, der schon etwas vergilbt ist. Der erste Stempel stammt vom 22. Juni 1979.

Auch persönliche Gründe

In den folgenden mehr als vier Jahrzehnten sei es ihm „immer sehr wichtig gewesen, zur Blutspende zu gehen“. Das habe auch persönliche Gründe: „In meiner Verwandtschaft war jemand an Leukämie erkrankt und brauchte regelmäßig Blutspenden – bis zu seinem Tod an die 50 Liter.“ Das sei die Menge an Blut, die er in seinem Leben ungefähr gespendet habe, so Schneider. Bei einer Spende werden zirka 500 Milliliter abgenommen.

Diese Krebserkrankung im engsten Umfeld sei für ihn ein „zusätzlicher Ansporn“ gewesen.

Außerdem ist Schneider seit mehr als 50 Jahren als passives Mitglied dem Deutschen Roten Kreuz verbunden. Seit 2004 hat er das Amt des Schatzmeisters beim DRK-Ortsverein Müllheim- Badenweiler-Auggen inne.

„Jeden kann es treffen“

„Eine Blutspende bedeutet einen kleinen Aufwand mit großer Wirkung. Es ist so einfach, anderen Menschen zu helfen und ihnen vielleicht das Leben zu retten“, appelliert er an alle, die Blut spenden können, es bislang aber noch nicht getan haben. Man solle immer daran denken, dass man selbst jederzeit durch Unfall oder Erkrankung auf eine Blutspende angewiesen sein kann. Zudem habe jeder irgendwann in seinem Leben jemanden im Familien- oder Bekanntenkreis, der Blutplasma braucht, gibt Schneider zu bedenken.

Eine Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit (Blutplättchen sind nur bis zu vier Tage haltbar) sind Patienten auf das kontinuierliche Engagement der Blutspender angewiesen.

Immer ein „großes Hallo“

Für ihn sei das Blutspenden auch immer ein „schöner Termin“ gewesen, berichtet Schneider. Nach all den Jahren traf er auf viele bekannte Gesichter bei DRK-Mitarbeitern, Ärzten und Spendern, „das war immer ein ,großes Hallo’ und schönes Wiedersehen“. Meist hat er sich auch mit einem Laufkollegen verabredet.

Nach der Blutspende seien sie immer noch in einer kleinen Runde zusammengesessen – „das gehört einfach dazu“. Bei den Terminen bieten die DRK-Helfer stets einen kleinen Imbiss an, damit sich die Blutspender wieder stärken können.

Spenden und laufen

Er selbst habe das Blutspenden immer, bis zuletzt, bestens vertragen. „Nur mit dem Sport habe ich immer drei, vier Tage ausgesetzt, um den Körper zu schonen“, so Schneider, der in seinem Leben 51 Marathons absolviert hat. Inzwischen ist der pensionierte Auggener Rechnungsamtsleiter in etwas gemächlicherem Tempo unterwegs. Die Laufleidenschaft hat ihn allerdings bis heute nicht losgelassen. Auch mit 73 Jahren schnürt er noch täglich seine Laufschuhe für seine oft mehrstündigen Touren in der Region.