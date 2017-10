Schliengen Haus voller Klänge zeigt Vielfalt

Schliengen (cre). Auch eine seit Jahren bestens eingeführte Musikschule kann zum Zwecke der Nachwuchswerbung und -förderung nicht auf eine öffentlichkeitswirksame Außendarstellung verzichten. Eben dies tut die Musikschule Markgräflerland einmal im Jahr mit einem „Tag der offenen Musikschule“, der abwechselnd in einer ihrer zwölf Mitgliedsgemeinden abgehalten wird. Am Sonntag nun fand diese außerordentlich gut besuchte Veranstaltung in der Hebelschule in Schliengen statt, wo sich auch die Geschäftsstelle des Vereins befindet.

Mit einem großen Programm gab die Schule respektive gaben deren Lehrkräfte einen Einblick in ihre Arbeit. In mehreren Klassenräumen gab es Kennenlern­angebote für die unterschiedlichen Instrumente. Wie Geschäftsführer Winfried Meier-Ehrat sagte, wolle man damit nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen die Gelegenheit geben, sich an den Instrumenten – gleich ob Blas- oder Streichinstrumente – unter Anleitung erfahrener Musikpädagogen auszuprobieren. Zahlreich wurde von diesem Angebot Gebrauch gemacht.

Da durch die offenstehenden Türen aus allen Räumen die Klänge auf den Fluren zusammentrafen, konnte man gelegentlich fast den Eindruck haben, einer Probe zu einem Schönberg-Konzert beizuwohnen. Wesentlich harmonischer waren hingegen die Darbietungen verschiedener Ensembles im Foyer der Schule: Hier wechselten sich Schüler mit Lehrern, Kinder und Jugendliche mit Erwachsenen ab. Eindrucksvoll war das „Te Deum“ des Lehrerensembles. Besonders auch der Auftritt eines Schlagzeugtrios – wird das Schlagzeug doch in der Regel lediglich als Instrument im Hintergrund wahrgenommen. Sehr zur Freude ihrer Eltern führten die Vier- bis Sechsjährigen der Musikalischen Früherziehung unter der Leitung ihrer Lehrerin Monica Meyer einen orientalisch anmutenden Schlangentanz auf.

Im Eingangsbereich der Schule wurden zudem Musikinstrumente auf einem kleinen Flohmarkt angeboten. Jemand, der beispielsweise Trompete lernen will, muss sich ja nicht gleich das teuerste Modell zulegen. Ein gebrauchtes tut es vielfach auch.

Bei Kaffee und Kuchen hatten die Besucher Gelegenheit, in Gesprächen mit Hanna Otto, die gemeinsam mit Meier-Ehrat das Schulleitungsteam bildet, oder den Lehrkräften weitere Informationen zu sammeln.