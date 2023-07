Schliengen Hirschengarten wird saniert

Die Erosion hat in den vergangenen Jahren dem Gelände zugesetzt und die Wurzeln der alten Kastanienbäume freigelegt, die so zur Stolperfalle – insbesondere für ältere Mitbürger – wurden. Insgesamt zehn freiwillige Helfer aus Ortschaftsrat, der Feuerwehr-Abteilung Liel sowie der Bürgerschaft haben den Platz am vergangenen Samstag bei einem Arbeitseinsatz eingeebnet und hergerichtet. Rund 50 Tonnen Forstmischung wurden auf das Gelände aufgebracht, berichtet Ortsvorsteher Ottmar „Henry“ Sprich. Die Wurzeln sind wieder geschützt und die Stolperfallen beseitigt. Gleichzeitig wurden Grassamen eingesät.

An den Böschungen wurde ein spezielles Flies mit Grassamen und Düngern eingearbeitet. Auch die Treppen in den Hirschengarten wurden wieder hergerichtet. Damit sich die Lieler Bürger unter den Kastanien entspannen können, will der Ortsvorsteher noch zwei Bänke besorgen und aufstellen.