Schliengen Hitzige Diskussion um Standort

Blieb die Wahl zwischen Tennisplätzen und WG-Nachbargrundstück. Bürgermeister Christian Renkert favorisierte das Grundstück an der Bundesstraße, das die Winzergenossenschaft an einen Investor verkaufen möchte. Die Idee ist, dass das Gebäude von einem Investor beziehungsweise Bauträger errichtet wird und die Gemeinde das Erdgeschoss mietet. In den darüber liegenden Geschossen könnten dann Wohnungen entstehen. Die Gemeinde müsste sich dann nicht mit Planung und Vergaben befassen, sagte Renkert und wies insbesondere auf die Arbeitsbelastung der Rathausmannschaft hin: „Wir werden keine zwei Bebauungspläne gleichzeitig stemmen können.“

An beiden Standorten muss jedoch zunächst ein Bebauungsplan entwickelt werden. „Ohne uns geht da nichts“, versuchte Renkert Bedenken der Gemeinderäte zu zerstreuen.

Mit Blick auf die Neubaugebiete in Mauchen und Schliengen plädierte Heidi Schwarz-Schindler für den Standort Tennisplätze, mahnte aber ein Verkehrskonzept an. Auch Hartmut Sommerhalter bezeichnete den Standort in der Nähe der Schule als ideal.

Tina Fehrenbach wollte wissen, warum die Gemeinde das Grundstück nicht selbst von der WG kaufe. Die Preisvorstellungen seien zu hoch, entgegnete der Bürgermeister. Karsten Willmann bemängelte, dass keiner weiß, was das Projekt an der B3 kosten solle und was der Investor plant.

Letztlich stimmte der Gemeinderat mit 16 zu vier Stimmen für den Standort Tennisplätze und stimmte auch der Beauftragung des Büros FSP Stadtplanung sowie der nötigen Fachplaner und Gutacher zu.