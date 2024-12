Schliengen: Hochblauenhotel rüstet sich für Zukunft

Nach der Eröffnung 2018 und weiteren Plänen, die Scheune zum Spielcasino umzubauen, was der Malsburg-Marzeller Gemeinderat, auf dessen Gemarkung sich das Nebengebäude befindet, ablehnte, wurde das Hotel 2020 an einen Pächter übergeben. Die 3Renk Foto-Film-Production, zu der Alacas Sohn Ferhat Alaca mit zwei weiteren Geschäftsführern gehörte, startete den Versuch, mit Veranstaltungen wie DJ-Musik, Open-Air-Kino, Silvesterparty, Hochzeitsfeiern und Motto-Abenden ein junges Publikum auf den Berg zu ziehen. Allerdings führte dieses Konzept nicht zum gewünschten Erfolg und so zogen sich die Pächter auch bald wieder zurück. Seine Geschäftsanteile hat Hasan Alaca inzwischen an Umut Dülger veräußert.

Ali Aybugasi führt über die Baustelle ins Blauenhotel. Die große Außenterrasse mit den 60 Plätzen wird mit einem Wintergarten versehen, im Keller entsteht ein großer Spa-Bereich mit Sauna im Stil eines türkischen Hamams. Wanderer, Ausflügler und Radfahrer können sich auf eine große Gartenwirtschaft mit herrlichem Ausblick freuen. Zu 80 Prozent seien die 17 Zimmer fertig eingerichtet, berichtet Aybugasi. Mit Eichenholz an Boden, Wänden und Decke, Keramik in Marmor-Optik im Bad. Bis Weihnachten soll hier, im Haus A, wie das Blauenhaus bezeichnet wird, alles fertig eingerichtet sein. Ende Februar, so hofft der Hotelmanager, könne man mit einer Probeöffnung starten.

Sanierung der Quelle

Anders gestaltet sich die Baustelle im Haus B, der unter Denkmalschutz stehenden Scheune. Diese wird jetzt im Laufe des Novembers eingerüstet. Auch hier sollen 17 Zimmer, zwischen 22 bis 28 Quadratmeter Größe entstehen. Zusätzlich werden neben dem Haus 31 Parkplätze für die Hotelgäste geschaffen. Viel Arbeit machte die Sanierung der eigenen Quelle, die sich rund 400 Meter unterhalb des Anwesens befindet. Auch neue Wasserbehälter für Trinkwasser und Löschwasser wurden installiert. Mit dem neuen Konzept als Hotel und Spa Hochblauen möchte man den Aufenthalt für Gäste attraktiv gestalten, sagt Ali Aybugasi. Der Hotelmanager peilt einen Aufenthalt von drei bis vier Nächten an. Große Sorge bereitet ihm allerdings die geplante Sanierung der K 4948, die auf den Gipfel des Blauen führt und für die Dauer von zwei Jahren eine Vollsperrung erforderlich macht. Die Zufahrt zum Blauen führt dann ab dem Wanderparkplatz Egerten über die Waldwege Neuer Blauenweg und Hexenplatzweg zum Hotel. Neben den Bauarbeiten, die vom künftigen Hotelmanager überwacht werden, läuft auch die Suche nach Mitarbeitern.