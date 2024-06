Die alarmierten Abteilungen aus Ober- und Niedereggenen mussten die Einsatzstellen priorisieren. Zur Unterstützung forderten sie die Abteilung Mauchen nach. Insgesamt hat die Feuerwehr in vier Häusern Wasser aus dem Keller abgepumpt und mehrere Straßen wieder befahrbar gemacht. Das Problem sei gewesen, dass der Boden so gesättigt war, dass er kein Wasser mehr aufnehmen konnte. So galt es zuerst den Zufluss über die Wiesen und Felder zu stoppen, um dann die Keller auszupumpen.

Danach wurden die Straßen mit Schaufel und Besen und mit Traktoren vom Geröll befreit. Die Unwetterzelle war sehr konzentriert über Obereggenen. So konnte das Regenrückhaltebecken zwischen Ober- und Niedereggenen seine Arbeit laut Feuerwehr hervorragend machen und den Ablauf des Hohlenbach weiter nach Niedereggenen so drosseln, dass der Bachlauf in Niedereggenen die Wassermassen ableiten konnte. Schäden in anderen Ortsteilen gab es nicht.