Schliengen Hochwasser vor 70 Jahren in Niedereggenen

Vor 70 Jahren, am 25. Juni 1953 in den Nachmittagsstunden, kam es zur Flutkatastrophe in Niedereggenen. Während viele Dorfbewohner oben am Berg mit ihren Steigleitern beim Kirschenpflücken waren, kam es urplötzlich zu einem wolkenbruchartigen Unwetter. Doch dass das Dorf unten im Ta von einer Flutkatastrophe heimgesucht wird, ahnten die ins Trockene flüchtenden Bauernfamilien am Berg zunächst nicht. Ihnen wurde erst klar, was passiert sein könnte, als die Feuerwehrsirene unten im Dorf aufheulte und auf das Unglück aufmerksam machte.