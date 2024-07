Schliengen: IG bereitet Einwand vor

„Wir sehen uns als Waldbeschützer und -bewahrer“, unterstreicht Anja Messerschmitt im Gespräch mit unserer Zeitung. Die IG spricht sich nach wie vor gegen Windräder im intakten Wald am Blauen aus. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung und der Träger öffentlicher Belange werde man entsprechende Stellungnahmen abgeben, kündigt sie an. Dies betrifft insbesondere die im Plan ausgewiesenen Vorranggebiete „Wind 7 – Ameisenbuck“ und „Wind 8 – Blauen/Hundsrücken“, welche die Flächen enthalten, um die es auch im Bürgerentscheid ging. Kritik übt sie aber auch an der geplanten Ausweisung des Vorranggebiets „Wind 6 – Steineck“ mit dem Rüttenen zwischen dem Eggenertal und Feuerbach beziehungsweise zwischen der Stelli im Westen und der St. Johannisbreite im Osten. Hier verweist die Biologin unter anderem auf die vorhandenen Amphibien-Biotope im Bereich des Manne-Brünnele.

„Wir haben noch keine Einwände erhoben“, sagt Messerschmitt und verweist darauf, dass sich die IG derzeit mit den geplanten Vorranggebieten beschäftige und bis zum Ende der Einwendungsfrist am 20. September Stellungnahmen erarbeiten werde. Diese sollen als Musterschreiben auch Bürgern zur Verfügung gestellt werden.