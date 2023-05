Schliengen Im Notfall helfen können

Zu Beginn des Schuljahres wurde an der Gemeinschaftsschule in Schliengen ein Schulsanitätsdienst (SSD) aufgebaut. Um bei Unfällen in der Schule besser vorbereitet zu sein, haben sich zunächst 15 Schüler der siebten Klassenstufe zu Schulsanitätern ausbilden lassen. Die Siebtklässler, die sich im Rahmen eines Aktivs für den Dienst im SSD entschieden haben, wurden in lebensrettenden Sofortmaßnahmen sowie weiterführenden Maßnahmen der Ersten Hilfe geschult. So beherrschen sie zum Beispiel die Herz-Lungen-Wiederbelebung, den Umgang mit bewusstlosen Personen oder sind fit im Anlegen von Verbänden. Die frisch ausgebildeten Sanitäter sorgen nun im Schulalltag sowie bei Ausflügen und Festen für Sicherheit und helfen ihren Mitschülern in Notfällen.