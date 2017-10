Schliengen Immer mehr Mittagessen

Von Dorothee Philipp

Mit dem Spatenstich wurde gestern ein neues Kapitel in der Geschichte der Schliengener Hebelschule aufgeschlagen: Gebaut wird eine Mensa, die auch als Veranstaltungsraum für Versammlungen, Vorträge oder Theaterspiel genutzt werden kann und einen Vereinsraum für die Bläserklassen bietet.

Schliengen. Die Investitionssumme beträgt rund 3,8 Millionen Euro. Mit dem Neubau verbunden werden soll auch eine Aufwertung des Schulhofs sowie eine Modifikation der Schwarzwaldstraße, die dadurch für die Schulkinder sicherer werden soll. Die neue Mensa soll in einem Jahr bezugsfertig sein, vielleicht sogar schon zum Beginn des nächsten Schuljahrs.

Umrahmt wurde die Feier von mehreren Beiträgen der Bläserklassen unter der Leitung von Matthias Westphal. Auch Hans-Jürgen Rung, Rektor von 1990 bis 2008, war unter den Festgästen.

Bürgermeister Werner Bundschuh erinnerte in seinem Grußwort daran, dass die Gemeinde als Schulträger in den zurückliegenden zehn Jahren schon mehr als 10,5 Millionen Euro in die Entwicklung der Hebelschule investiert hat. Darin enthalten sind auch drei Millionen für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in den drei Grundschulen.

Schon als Werkrealschule sei die Hebelschule damals eine der modernsten Schulen im Land gewesen, inzwischen habe sie sich über mehrere Etappen zur Gemeinschaftsschule mit Ganztagsangebot weiter entwickelt.

Die Erprobungsphase mit dem Mittagessen habe binnen drei Jahren einen steigenden Bedarf gezeigt, sagte Bundschuh. Jetzt werden in der Schliengener Hebelschule jährlich mehr als 3000 Mittagessen aufgetischt. Da im bestehenden Schulgebäude für eine größere Mensa kein Platz mehr ist und man auch auf die frei werdenden Räumlichkeiten angewiesen ist, war der Neubau eine logische Konsequenz.

Er habe schon vor Jahren das östlich an den Schulhof angrenzende Gelände als geeignet für eine Schulerweiterung gehalten, sagte der Bürgermeister. Er betonte, dass die große Investition nicht einem „Wettlauf um Schülerzahlen“ geschuldet ist, sondern dem Ziel, das zu bieten, was für die Kinder das Optimale sei. In einer so wohlhabenden Zeit wie gerade jetzt müsse es möglich sein, im Bildungsbereich das Geld so einzustellen, dass die Schüler auf den Start ins Berufsleben oder Studium optimal vorbereitet sind. „Jeder Euro hier bei uns ist sinnvoll ausgegeben“, betonte Bundschuh.

Er erinnerte auch daran, dass ein so gutes Schulklima, wie es an der Hebelschule herrsche, nur gedeihen könne, wenn die Lehrer sich mit ganzem Herzen und über das Deputat hinaus engagieren. „In Schliengen kommt niemand mit der Stoppuhr ins Schulgebäude“, lobte Bundschuh.

Auch für Rektor Andreas Schlageter war gestern ein wichtiger Tag. In den zurückliegenden zehn bis 14 Jahren habe sich der Schulbetrieb sehr verändert, man habe gesehen, dass die Konzepte für Ganztagsbetreuung und -schule greifen. In sechs Jahren hätten sich die Schülerzahlen im Sekundarbereich verdoppelt. Die Schule solle nicht nur ein Ort des Kompetenzerwerbs sein, sondern Lebensraum und Ort der Begegnung, an dem sich auch Persönlichkeiten entwickeln könnten. „Wir sind der Gemeinde dankbar, dass sie den Mut hatte, so viel Geld in die Hand zu nehmen“, meinte Schlageter.