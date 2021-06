Schliengen Imposanter Ausblick aufs Dorf

Der Dorfflohmarkt wurde vor 15 Jahren, im Jahr 2006, ins Leben gerufen und findet seit 2007 im zweijährigen Rhythmus am zweiten Samstag im September statt. Nach 2019 steht also in diesem Jahr der nächste Flohmarkt an. Das Team ist zuversichtlich, dass angesichts der aktuell zurückgehenden Corona-Inzidenz die Veranstaltung in diesem Jahr wie geplant stattfinden kann.

Der Dorfflohmarkt in Mauchen soll am Samstag, 11. September, von 10 bis 18 Uhr stattfinden, erklärt Astrid Moser-Oeschger und ergänzt: „Wir sind zuversichtlich und planen einfach, zumal wir ohnehin keine hohen Kosten haben.“ „Inwieweit der Termin noch von Corona beeinflusst wird, werden die nächsten Wochen oder Monate zeigen“, ergänzt Ulbrich, der in den nächsten Tagen die Anmeldeformulare auf der Homepage www.flohmarkt-mauchen.de freischalten wird.

Spätestens nach der Fußball-Europameisterschaft werden am Dorfeingang auch wieder die Reisigbesen stehen und auf das Motto „Ein Dorf räumt auf“ hinweisen. Die Organisatoren rechnen wieder mit rund 100 Teilnehmern. Angeboten wird alles was Scheune, Kinderzimmer und Haushalt so hergeben. Möglicherweise fällt das Angebot in diesem Jahr coronabedingt besonders üppig aus, angesichts von Kurzarbeit und Ausgangsbeschränkungen gab es ja viel Zeit, um aufzuräumen und auszumisten.