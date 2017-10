Schliengen In 4,3 Sekunden von null auf 100

Von Alexander Anlicker

Der Schliengener Ingo Tritschler ist vom Motorsportvirus befallen. Er fährt nicht nur Autocross-Rennen – wie am kommenden Wochenende beim Saisonfinale des Drei-Nationen-Cups auf dem Neuenburger Südring – sondern baut seine Autos auch selbst.

Schliengen. Für das Foto hat sich Ingo Tritschler auf sein neues Spezial-Cross-Rennauto gesetzt. Normalerweise steht der 47-jährige Kraftfahrzeugmeister unter den Fahrzeugen, die Autos auf der Hebebühne über ihm. Schon von kleinauf ist er mit dem Motorsportvirus infiziert, kein Wunder, auch Vater Harald ist früher Rennen gefahren.

Der Führerschein war für Tritschler die Eintrittskarte in den Motorsportzirkus. Zunächst fuhr er Slalom-, Berg- und Rundstrecken-Rennen mit einem Opel Kadett. Vor elf Jahren hat er auf Autocross-Rennen umgesattelt und ist seither mit Erfolg auf den Autocrosspisten in Süddeutschland, der Schweiz und Frankreich unterwegs. Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober, steht das Saisonfinale des Autocross-Drei-Nationen-Cups auf dem heimischen Neuenburger Südring auf dem Programm.

Nach dem Sieg beim Rennen im September auf dem Neuenburger Südring belegt der Schliengener aktuell den dritten Platz in der Drei-Nationen-Cup-Gesamtwertung der Klasse 9 (Spezial-Cross bis 2000 Kubikzentimeter). Auch wenn er mit seinem neuen Auto nicht mehr um den Gesamtsieg fahren kann, kann er immer noch seinen Neuenburger Clubkollegen Daniel Fehrenbach vom zweiten Podestplatz verdrängen.

Der neue Rennflitzer ist – wie seine drei Vorgänger – ein Eigenbau.

Basis und das einzige unveränderte Teil ist ein Rahmen der niederländischen Motorsportschmiede Paul Peters. Darauf wird der Rest des Fahrzeugs komplett im Eigenbau aufgebaut. Am Zwei-Liter-VW-Motor ist nichts original außer dem Motorblock. Auch das französische Dreigang-Renngetriebe wird spezial an das Fahrzeug angepasst.

Radaufhängung, Schaltgestänge und die direkte Lenkung hat der versierte Kfz-Mechaniker ebenfalls selbst gebaut. Die sportliche Lenkung reagiert auf kleinste Bewegungen am Lenkrad. Der Nachteil: Es braucht ganz schön Kraft beim Lenken. „Zu Beginn der Saison gibt es schon mal Muskelkater in den Unterarmen“, scherzt Tritschler.

Mit 340 PS fährt der Flitzer im dritten Gang gut 200 Kilometer pro Stunde. „Das reicht, um in 4,3 Sekunden von null auf 100 zu beschleunigen“, sagt der Tüftler nicht ohne Stolz.

Das Hobby ist nicht billig, allein in Motor und Getriebe steckt ein Materialwert von jeweils knapp 20 000 Euro. Gut nur, dass der Kfz-Profi nicht auch noch die Arbeitszeit bezahlen muss und alles selbst machen kann. Wobei der Zusammenbau recht schnell gehe, beim mittlerweile vierten Eigenbau sei es eigentlich schon Routine. Den neuen Flitzer habe er in knapp zwei Wochen zusammengeschraubt, berichtet Tritschler. Auch wenn der Kfz-Profi viel selbst machen kann, braucht es doch Sponsoren. Hauptsponsor ist die Familie mit der eigenen Werkstatt, seit diesem Jahr ist die Schliengener Firma Edelschlappen mit an Bord, die sich auf die Veredlung von Metalltteilen, wie beispielsweise Felgen, spezialisiert hat.