Schliengen In vielen Bereichen gut aufgestellt

Neben den beiden genannten Baugebieten sieht der Ortsvorsteher noch viel Potenzial im Ort. Im Dorf gebe es zirka 20 unbebaute Grundstücke, die sich für die Innenentwicklung eigenen würden, sagt Sommerhalter. Auch in der einen oder anderen Scheune, die nicht mehr für die Landwirtschaft benötigt werde, könnten Wohnungen entstehen.

ÖPNV

Der öffentliche Personen-Nahverkehr könnte verbessert werden. Die Anbindung sei nicht so gut, antwortet der Ortsvorsteher auf die Nachfrage nach dem Busangebot im Ort. Allerdings gebe es diesbezüglich keine Kritik aus der Bevölkerung. Der Schulbusverkehr funktioniert. Feriengäste im Ort würden sicher gerne auch mal das Auto stehen lassen und den ÖPNV nutzen, meinte Sommerhalter.

Verkehr

Morgens und abends sei viel Verkehr auf der Müllheimer Straße unterwegs, berichtet Sommerhalter. Oftmals werde zu schnell gefahren, klagt er und ergänzt, dass es doch meist die Einheimischen seien, die zu schnell sind. Beobachtet hat er auch, dass selbst bei Gegenverkehr nicht gebremst wird, sondern einfach auf den überfahrbaren Gehweg ausgewichen wird. Für den Landkreis lohne es sich aber nicht, einen Blitzer aufzustellen, dafür sei es dann doch zu wenig Verkehr. Ähnlich sei die Situation an der Auggener Straße, dort habe man jetzt eine Geschwindigkeitsanzeige anbringen lassen, berichtet der Ortsvorsteher. Für Verkehrsberuhigung sorgen die „Bächle“ an der Auggener Straße.

Feldwege

Die Reb-, Feld- und Waldwege im Ortsteil sind gut in Schuss. Dies liege daran, dass die Flurbereinigung noch nicht so lange zurückliege wie im Eggenertal. Das Flurbereinigungsverfahren und die Neuanlage der Wege fand erst in den 1980er Jahren statt. „Die Landwirte haben einen großen Teil der Flurbereinigung selbst bezahlen müssen“, ergänzt er. Dementsprechend würden sie auch auf die Wege acht geben.

Biotope

Beim Flurbereinigungsverfahren blieben rund zehn Hektar übrig, auf denen die ersten Flächen für das Ökokonto der Gemeinde enstanden. Insbesondere die Nasswiesen in Richtung Auggen seien für die Landwirte nicht gut nutzbar, erklärt er.

Einkaufen

Der Dorfladen sei bereits bei der Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im Jahr 2012 Thema gewesen, sagt Sommerhalter auf Nachfrage. Man habe auch schon Räumlichkeiten ins Auge gefasst, allerdings sei man zur Erkenntnis gelangt, dass sich der Dorfladen bei 550 Einwohnern nicht rechne. Dies, weil die Einkaufsmärkte in Schliengen nicht weit weg und sogar problemlos mit dem Rad erreichbar seien. Die Mauchener erledigten die Einkäufe nach der Arbeit in Schliengen, so die Beobachtung des Ortsvorstehers.

Bildung

„Wir sind froh, dass wir die Grundschule am Ort haben“, sagt der Ortsvorsteher und betont, dass die Gemeinde Schliengen viel Geld in die Grundschule, Kindergärten und Spielplätze investiere. Auch der Jugendtreff funktioniere, stellt Sommerhalter fest und verweist auch auf die Angebote der Vereine am Ort. Er nennt den Chor „Pinot Presto“, die Burgunderrätzer und die Kilissebürzler. Was das Sportangebot angehe, seien die Mauchener mit den Sportfreunden Schliengen verbunden. „Mauchen und Schliengen haben schon immer gut zusammengeschafft“, sagt der Ortsvorsteher.