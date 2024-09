Schliengen: Jugendarbeit ist Markenzeichen

Trainiert wurde damals auf der Moosmatte, die von der Gemeinde Liel unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde. Gespielt wurde jedoch auf der Matte von Karl Lang und kurzzeitig auf der Ochsenmatte. Das Sportplatzproblem wurde 1950 gelöst, zwei Wiesen auf der Mühlenmatte als Sportplatz hergerichtet, und mit einer Entwässerung versehen. In den 1960er-Jahren stagniert der Spielbetrieb mangels Spielern. Erst 1968 erwacht der Verein wieder aus dem Dornröschenschlaf wie der Chronist Thomas Meyer in der Chronik festhält. Bernd Oswald trainiert mit 30 Jugendspielern aus Liel und Niedereggenen und wird im selben Jahr zum Vorsitzenden gewählt. Zugleich konnte eine A-, B- und C-Jugend zum Spielbetrieb angemeldet werden. Die Heimspiele fanden auf dem Sportplatz im Weihergärtle in Niedereggenen statt. 1969 erfolgt dann die Namensänderung in SV Liel-Niedereggenen.

1970 feiert das erste Grümpelturnier in Niedereggenen Premiere. Anfang der 1970er Jahre begannen die Planungen für einen neuen Sportplatz in Liel. Nach dem Erwerb des Geländes an der Kanderner Straße wurde 1972 mit dem Bau begonnen und 1975 war der Platz fertiggestellt. Mit Beginn der Runde 1975/76 wurden der Rasenplatz, ein in Eigenregie erstellter Hartplatz sowie das Clubheim in Betrieb genommen werden.

Die 1980er Jahre standen im Zeichen der Jugend, was sich unter anderem mit der Verleihung des Sepp-Herberger-Preises niederschlug. 1983 kam eine neue Abteilung hinzu: Die Frauengymnastikgruppe, die von Renate Wihler und Christa Lang ins Leben gerufen wurde. Das Vereinsjahr 1989/90 war durch das Großprojekt Clubheim-Erweiterung geprägt. Der Clubheimbau wurde vollständig in Eigenarbeit durchgeführt.