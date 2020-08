Schliengen Keine Probleme bei der Einreise

Der Winzerkeller Auggener Schäf beschäftigt zur Weinlese drei Betriebshelfer aus Rumänien, die unter anderem bei der Traubenannahme helfen. Die Mitarbeiter sind getrennt unter Einhaltung der entsprechenden Hygienemaßnahmen untergebracht, berichtet Geschäftsführer Thomas Basler.

Der Winzerkeller sei, was den Abverkauf angeht, mit einem blauen Auge davon gekommen, sagt Basler mit Blick auf die Schließung der Gastronomie und den Wegfall der Weinfeste. „Wir haben von der starken Nachfrage im Handel profitiert“, berichtet er. Seit Beginn der Sommerferien spüre man auch, dass der Tourismus in der Region anzieht. Dies mache sich vor allem an den Umsätzen in den Barverkäufen an den Standorten Auggen und Laufen bemerkbar. „Platz für den neuen Jahrgang ist vorhanden“, meint Basler mit Blick auf die erwartete normale Erntemenge. Aber auch in Auggen wurde der Ertrag reduziert, insbesondere beim Spätburgunder, bei dem es ohnehin Überkapazitäten gebe, ergänzt Gugelmeier.

30 Prozent mehr Umsatz bei Privatkunden im Juni

Natürlich seien Erntehelfer auch Thema bei den Mitgliedern der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim, erklärt Kellermeister Michael Nussbaumer. Es gebe auch Engpässe.

Am Schliengener Sonnenstück sei es kein Problem den neuen Jahrgang einzulagern, berichtet er. „Der Absatz hat gepasst“, sagt Nussbaumer, gleichwohl habe der Wegfall von Festen und Gastronomie alle finanziell getroffen. „Es ist schade für die Gastronomie“, sagt Nussbaumer. Ein großer Teil des Einbruchs konnte mit dem Privatkundengeschäft ausgeglichen werden, berichtet der Kellermeister. Man habe Weinpakete geschnürt und alle Privatkunden angeschrieben. Mit Erfolg: Im Juni verzeichnete die Erste Markgräfler Winzergenossenschaft bei Privatkunden ein Umsatzplus von 30 Prozent.