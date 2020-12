Schliengen Kinder sind mit Freude dabei

Das Spektrum reicht dabei von ganz klassischen Szenen im Stall, in dem Maria und Josef auf der Suche nach einer Herberge untergebracht worden sind, bis zu eher modernen Ansätzen, in denen die Kinder in der Manier von Nachrichtensprechern das Geschehen kommentieren. Dabei wird der bekannten Geschichte von der Geburt des Jesuskinds und dem Besuch der heiligen drei Könige respektive der drei Weisen aus dem Morgenland aber treu geblieben.

Die eingegangenen Videos werden vom Kigo-Team, das aus Josefine Steinger, Lydia Schneider und Barbara Mayer-Adolf besteht, derzeit noch fertig bearbeitet. „Wir sind schon fast fertig und nehmen gerade noch die letzten Feinarbeiten vor“, sagt Steinger im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Idee zu dem Video-Projekt stammt bereits aus der Anfangszeit der Corona-Pandemie in Europa etwa ab Mitte März, als viele Musiker und Künstler Videos von sich zu Hause aufnahmen und diese über das Internet dem Publikum zugänglich machten.

Am Anfang habe es zwar noch einige Fragen zur technischen Umsetzung gegeben. Diese konnten Steinger und ihre Kolleginnen im Gespräch mit den Kindern und ihren Eltern aber rasch beantworten.

Kinder nutzen Freiraum

Bei der Umsetzung der einzelnen Szenen standen dann der Spaß und die Freude am Spiel im Mittelpunkt. Die anfängliche Skepsis bei den Eltern, ob sich die passende Stimmung bei diesem Krippenspiel via Video einstellen würde, war dabei rasch verflogen, schildert Steinger ihre Eindrücke. Von den fertigen Videos, die nach und nach eintrudelten, war das Kigo-Team dann selbst überrascht. „Die Kinder haben den Freiraum bei der Umsetzung wirklich sehr gut genutzt“, sagt Steinger.

Derzeit werden die Videos zu einem etwa 30-minütigen Film zusammengeschnitten. Dieses soll dann am 4. Advent ab 17 Uhr vor der Prälat-Hebel-Kirche gezeigt werden. „Wie viele Zuschauer dabei sein dürfen, das klären wir zur Zeit noch mit dem Kirchengemeinderat ab“, sagt Steinger. Zu gegebener Zeit werde man über die Einzelheiten informieren.

Anfrage aus Bayern

Das Krippenspiel-Konzept hat bereits Aufmerksamkeit über das Markgräflerland hinaus gefunden. „Nach dem ersten Bericht hat sich eine Frau aus Bayern bei mir gemeldet, die von der Idee mit dem Video so begeistert war, dass sie nun dasselbe in ihrer Kirchengemeinde machen will und uns nach dem Drehbuch gefragt hat“, sagt Steinger.

Trotz der positiven Erfahrungen hoffen Steinger und ihre Kollegen aber darauf, dass das Projekt eine Ausnahme bleibt. „Falls es mit der Corona-Pandemie so weitergehen sollte, würden wir das sicherlich wieder auf diesem Wege machen, denn es hat sehr gut geklappt“, sagt sie. Aber am schönsten sei es letzten Endes doch, wenn alle gemeinsam das Krippenspiel einstudieren könnten.

Weitere Informationen: Das Krippenspiel soll am 4. Advent, 20. Dezember, 17 Uhr, vor der Prälat-Hebel-Kirche in Schliengen, Bellinger Straße, als Video gezeigt werden.