Schliengen: Kirche steht vor großen Veränderungen

Zusammenschluss

Große Veränderungen der kirchlichen Struktur in der ganzen Erzdiözese werfen ihre Schatten voraus. Aus den neun Seelsorgeeinheiten des bisherigen Dekanats Breisach-Neuenburg soll ab dem 1. Januar 2026 eine gemeinsame Kirchengemeinde Breisgau-Markgräflerland werden. Das verunsichere und schüre Ängste bei den Katholiken, heißt es in der Mitteilung der Seelsorgeeinheit. Dementsprechend viele Fragen gab es beim Zukunftstag, zum Beispiel: „Wird es auch zukünftig Gottesdienste in unseren Kirchen in Schliengen, Liel, Bad Bellingen und Bamlach geben? Dürfen unsere Gruppen weiter existieren? Was passiert mit unseren Gemeindeteams? Wird die Feier der Erstkommunion und der Firmung von nun an zentral stattfinden?“

Moderator Ralph Mackmull, der auch die Kirchenentwicklung 2030 im lokalen Projekt der neuen Großpfarrei begleitet, und Gemeindereferentin Margot Lüthy, Mitglied der lokalen Projektleitung, beantworteten gemeinsam mit den Mitgliedern des Pfarrgemeinderats die verschiedenen Fragen. Dabei habe man direkt vielen Befürchtungen entgegenwirken können, heißt es weiter.