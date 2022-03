Schliengen „Klavier ist besonders beliebt“

Frage: Das klingt interessant. Gibt es noch andere Neuerungen für die Schüler?

Wir haben eine ganz neue Musikschul-Post entwickelt, in welcher vierteljährlich über die kommenden Veranstaltungen, aber auch über alle sonstigen Neuerungen innerhalb der Musikschule informiert wird. Die Reaktionen darauf waren durchaus positiv und wir werden diese in unserer bald komplett überarbeiteten Homepage einpflegen. Außerdem bekommen unsere Schüler seit Ende vergangenen Jahres Abzeichen. um bei uns musikschulintern ähnlich wie bei Kampfsportarten auf- und abzusteigen. Armbänder, Buttons sowie Urkunden werden dabei in verschiedenen Farben entweder automatisch oder erst nach einer kleinen Prüfung erreicht. Darüber werden wird bald noch verstärkt informieren, weil dieses neue System noch nicht allen Beteiligten bewusst geworden ist. Wir freuen uns aber sehr auf die Entwicklung der Musikschule und hoffen nun auf ein Ende der Pandemie, um in allen Bereichen richtig loslegen zu können.

Frage: Sie sprechen die Pandemie an – wie ist die Musikschule eigentlich bislang durch die Coronakrise gekommen?

Obwohl die Pandemie zwar kaum mehr Auswirkungen auf den Einzelunterricht hat, haben wir weiterhin einige Gruppen und Kooperationen, die unter anderem durch die Kohortenbildung an den allgemeinbildenden Schulen verhindert werden. Unsere Angebote in der Ganztagesbetreuung verschiedener Schulen sowie jahrgangsübergreifende Ensembles pausieren leider. Die Konzerte und Vorspiele laufen gerade wieder an, allerdings mussten in der Weihnachtszeit die meisten geplanten Veranstaltungen leider abgesagt werden.

Frage: Und wie läuft der Unterricht unter Coronabedingungen ab?

Prinzipiell haben wir eigene Hygienevorschriften, die sich an den Verordnungen des Landes, abhängig von der jeweils geltenden Warnstufe, orientieren. Die Schüler müssen ihre Maske in den Gebäuden und bis zum Unterrichtsort tragen und nehmen sie dann gegebenenfalls für den Blasinstrumentenunterricht ab. Bei vielen anderen Instrumenten wird die Maske auch während des Unterrichts getragen, je nach Abstand zur Lehrkraft. Problematisch ist das Singen mit Maske. Da ist es vor allem für jüngere Schüler sehr schwierig und wir sind teilweise wieder in ein Onlineangebot gegangen.

Frage: Gibt es schon feste Einträge im Terminkalender, und sind Konzerte für dieses Jahr geplant?

Einige kleinere Vorspiele wurden dieses Jahr bereits durchgeführt, und wir haben nun vor allem unsere drei großen Konzerte bei der Landesgartenschau in Neuenburg im Visier. Unter dem Motto „Stadt“ wird am Sonntag, 27. März, musiziert, wobei der Fokus auf Musik aus Neuenburg liegt. Danach spielen wir am Samstag, 14. Mai, ein Konzert mit dem Thema „Land“. Hierfür haben wir einen Austausch mit Frankreich und unserem neuen deutsch-französischen Jugendsinfonieorchester geplant. Zum Abschluss gestalten wir ein gemeinsames Konzert mit anderen, ebenfalls am Rhein beheimateten Musikschulen mit dem Thema „Fluss“, das am Sonntag, 24. Juli, stattfindet.

Frage: Wie viele Schüler lernen derzeit an der Musikschule?

Die Anmeldungen nehmen gerade im frühkindlichen Bereich zu – dort haben wir momentan rund 250 Kinder im Alter bis zu fünf Jahren, die einen der elementaren Musikkurse besuchen. Ab sechs Jahren beginnt meist der eigentliche Instrumentalunterricht. In diesem Bereich bis zu den zehnjährigen sind es momentan ungefähr 620 Kinder. Im Alter bis 18 Jahre sind gerade 875 Jugendliche in Ausbildung. Zusammengenommen mit den circa 130 erwachsenen Schülern besuchen insgesamt 1875 Personen einen Unterricht bei der Musikschule. Hinzu kommen noch unsere 50 Gruppen „Singen- Bewegen-Sprechen“ mit weiteren 550 Kindern in den verschiedenen Kindertages stätten im Markgräflerland.

Frage: Und welches Instrument ist der Favorit bei den Schülern?

Die drei meistgewählten Instrumente sind momentan Klavier, mit 244, an zweiter Stelle Schlagzeug mit 218, und an dritter Stelle Gitarre mit 175 Schülern.

In Kooperationen mit den Musikvereinen versuchen wir auch die traditionellen Vereinsstrukturen und Instrumente zu stärken und bieten im Blasinstrumentenbereich alle Instrumente wie Oboe, Fagott, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Waldhorn, Tenorhorn, Posaune und Tuba an. Erlernen können Interessierte auch alle Streichinstrumente, von Violine, Viola und Violoncello bis hin zu Kontrabass. Diese Instrumente bewerben wir gerade hinsichtlich des neuen Orchesters besonders. Außerdem unterrichten wir auch Fächern wie Gesang, Akkordeon, E-Bass und Musiktheorie.

Weitere Informationen: www.musikschule- markgraeflerland.de

ist Schulleiter und Geschäftsführer der Musikschule Markgräflerland. Der 34-jährige arbeitet mit seinem Team von 80 Lehrkräften und drei Verwaltungsmitarbeitern für die 14 Mitgliedsgemeinden der Musikschule Markgräflerland und hat sich zum Ziel gesetzt, Konzepte für die musikalischen Unterrichtsangebote im Markgräflerland zu erarbeiten.