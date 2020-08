Schliengen Kontakt über soziale Netzwerke

Die offene Sprechstunde richtet sich nicht nur an Jugendliche, sondern grundsätzlich an alle Bürgerinnen und Bürger von Schliengen. Tatsächlich haben sich die Anfragen seit der Corona-Pandemie aber nicht grundlegend geändert.

Wie sieht die Perspektive für den Jugendraum aus?

Der Jugendraum hat seit dem 7. August wieder geöffnet. Hierfür wurde ein Hygienekonzept erstellt, welches unter anderem eine Obergrenze von 20 Teilnehmern (19 Jugendliche und mich selbst), das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, regelmäßiges Lüften sowie regelmäßiges Desinfizieren der Oberflächen und der Spielgeräte umfasst.

Bieten Sie während der Ferien Veranstaltungen im Freien an?

Das Ferienprogramm findet in einer etwas abgespeckten Version statt. Das heißt es gibt weniger Angebote und die Zahl der Teilnehmer für Veranstaltungen, die bei schlechtem Wetter in Innenräumen stattfinden müssen, wurde abgesenkt.

Mehrere Angebote wie beispielsweise Speckstein bearbeiten, Batiken und Upcycling fanden bereits vor dem Bürger- und Gästehaus in Schliengen statt. In den folgenden Wochen folgen noch Angebote, die ausschließlich im Freien stattfinden wie eine Schnitzeljagd, eine Wildkräuterwanderung und eine Führung mit einer Biologin.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen treffen sich zwangsläufig draußen, mit Problemen wie zuletzt in Stuttgart und Frankfurt. Ist in Schliengen die Welt noch in Ordnung?

Das Leben in Schliengen ist sicher noch etwas anders als in den Großstädten. Natürlich haben auch hier Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter dem Lockdown gelitten. Da gibt es nichts zu beschönigen. Es sind mir aber keine auch nur im Ansatz vergleichbaren Fälle wie in Stuttgart oder Frankfurt zu Ohren gekommen.