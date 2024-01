Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bis Freitag, 26. Januar, mittags bei Arno Thalheimer, Tel. 0171/338 75 41 oder per E-Mail an arno.thalheimer@gmx.de, gebeten.

Das Kopfweidenschneiden am Mühlengraben in Schliengen ist als Eltern-Kind-Aktion geplant. Es findet am Freitag, 2. Februar, von 14.30 bis etwa 16.30 Uhr, am Mühlengraben in Schliengen statt. Die Veranstaltung ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet.