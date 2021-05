Schliengen Kranführer abgestürzt

Intensiv nach Vermisstem gesucht

Die Feuerwehren Bad Bellingen, Schliengen und Neuenburg sowie Kandern sind am Samstag an den Altrhein gerufen worden. Gegen 14.48 Uhr war zwischen Bad Bellingen und Schliengen eine leblose Person im Rhein gemeldet worden. Die Person konnte auf der Gemarkung Neuenburg geborgen werden. Auch die DLRG-Gruppe Weil am Rhein war hier im Einsatz, der insgesamt eine Stunde dauerte, wie es im Einsatzbericht heißt. Die Einsatzstelle wurde der Polizei sowie der Feuerwehr Neuenburg übergeben.

„Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ handelt es sich um die seit dem 17. Mai vermisste Person, erklärte der Kriminaldauerdienst am Sonntag auf Nachfrage unserer Zeitung. Schon im Rahmen der auch mit Lichtbild erfolgten Suche hieß es, dass nicht auszuschließen sei, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, da er auf Medikamente dringend angewiesen sei. Fahndungsmaßnahmen der Polizei und weiterer Rettungsdienste folgten. „Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Vermisste noch nicht gefunden werden“, hieß es nach einer Woche. Zu den Umständen des Todes konnte die Polizei am Sonntag noch keine Auskünfte machen.