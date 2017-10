Schliengen Kreisel soll Straße sicherer machen

Videoüberwachung oder raffinierte Radarfalle? In Schliengen war am Wochenende ein hoher Mast mit einer Kamera an der Kreuzung Altinger Straße / B3 Gegenstand dieses Rätsels. Bei der Kamera handelt es sich jedoch um ein Instrument zur Verkehrszählung, wie Bürgermeister Werner Bundschuh informierte. Diese Verkehrszählung sei die Voraussetzung für den Antrag auf Zuschussgelder für den Kreisverkehr, der an dieser hoch frequentierten Stelle in der Ortsmitte geplant ist. Mit dem Kreisel sollen die Gefahrenstellen der Einmündungen von Eisenbahnstraße und Mauchener Gässle in die Ortsdurchfahrt sicherer gemacht werden. Grundstückserwerb seitens der Gemeinde sei für die Baumaßnahme nicht erforderlich, sagte Bundschuh im Gespräch mit unserer Zeitung. Einen Zeitplan nannte er noch nicht. dp / Foto: dp