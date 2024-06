Schliengen: Lampions leuchten im Hirschengarten

Die Festlichkeiten beginnen am Samstag, 20. Juli, ab 18 Uhr, schreibt die Fasnachtsclique in ihrer Mitteilung. Der Musikverein Schliengen wird ab 19 Uhr für die musikalische Umrahmung sorgen, heißt es weiter. Nach dem Musikverein sorgen die vielen bunten Lampions und Lichter für eine gesellige Atmosphäre. Der Sonntag, 21. Juli, beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Hirschgarten. Danach können sich die Besucher auf ein Sonntagsessen freuen, heißt es. Festende am Sonntag ist gegen 17 Uhr vorgesehen. An beiden Tagen wird für das leibliche Wohl gesorgt, heißt es

Traditionell findet eine Prämierung der schönsten Lampions statt. Jedes Kind kann mitmachen und gewinnen, indem es einen Lampion bastelt. Der gebastelte Lampion sollte bis Samstag, 15. Juli, bei einem Mitglied der Riedmatteschlurbi Liel mit Namen und Adresse abgegeben werden.