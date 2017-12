Schliengen Landfrauen backen wie am Fließband

Im Backfieber sind die Schliengener Landfrauen: An zwei Tagen haben sie Leckereien für den Weihnachtsmarkt produziert, der am kommenden Sonntag im Schlosspark stattfindet (siehe oben stehenden Bericht). Neben den vielfältigen Backwaren werden sie an ihrem Stand auch Strickarbeiten anbieten. Der Erlös kommt auch in diesem Jahr sozialen Zwecken zugute. Die zweitägige Backaktion fand in der Vereinsküche im „Weihergärtle“ in Niedereggenen statt. Neben der Vorsitzenden Brigitte Bächlin und deren Stellvertreterin Monika Döbelin waren jeweils rund zwölf Vereinsfrauen im Einsatz, um Kuchen und Zuckerbrötchen wie Vanillegipfel zu produzieren. Laut der Vorsitzenden gingen unter anderem 102 Linzertorten „vom Fließband“. Unser Foto zeigt einige der Landfrauen in Aktion mit der Vorsitzenden Brigitte Bächlin (3. v. r.) sowie deren Stellvertreterin Monika Zöbelin (r), eine gelernte Konditorin. Foto: Schumacher