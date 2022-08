Der Landgasthof „Mattenmühle“ in Niedereggenen steht zum Verkauf. Das rund 6000 Quadratmeter große Grundstück mit Restaurant, Terrasse und vier Wohnungen wird bei ebay-kleinanzeigen.de als „Topgepflegtes Mehrfamilienhaus mit Gewerbeanteil“ für 2,5 Millionen Euro angeboten. Der Gasthof ist schon seit längerer Zeit geschlossen. Das Gasthaus am Niedereggener Ortsrand in Richtung Obereggenen besteht seit dem Jahr 1966. „Leckere Hausmannskost in großen Portionen“ oder „Große Portionen für kleines Geld“ lauteteten die Kritiken zur „Mattenmühle“ in verschiedenen Online-Portalen. Nach dem Gasthof „Drei Linden“ am Bahnhof und dem Gasthaus „Am Berg“ in Schliengen ist damit ein weiteres Restaurant in der Gemeinde geschlossen. Im Orteil Niedereggenen gibt es nun gar kein Gasthaus mehr. Foto: Alexander Anlicker