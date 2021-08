Schliengen Lange Liste mit Problemstellen

Tempo 40 auf der Umgehungsstraße

Eine vorübergehende Temporeduktion wird an der Umgehungsstraße nötig. Der Grund ist: Vor der Brücke auf Höhe der Firma Mayka gibt es auf der Fahrbahn eine leichte Senke – bis der Schaden behoben ist, wird die Geschwindigkeit hier von 60 Stundenkilometer auf 40 reduziert.

Das Ziel: eine sichere Querungshilfe

In Liel, am Ortsausgang nach Riedlingen, stand die Querung der Hauptstraße (L 134) vom Gässlein „Kirchstraße“ her kommend Richtung Schule/Kindergarten auf der Agenda. Dieser Gefahrenbereich ist vielen Eltern schon seit Jahren ein Dorn im Auge. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse sei es jedoch nicht leicht, eine Lösung zu finden, meinte Renkert, der von einer „kniffligen Planung“ sprach. Für bauliche Veränderungen sei ein Grundstückserwerb von Nöten. Auch hier wird das RP in die Planungen miteinbezogen.

„Das Ziel ist eine sichere Querungshilfe“, machte Renkert deutlich. Als ersten Schritt dorthin wertete er die Einführung von Tempo 30 auf der Hauptstraße, die bereits im Jahr 2019 erfolgte. Beklagt wird von Bürgerseite indes, dass sich viele Autofahrer nicht daran hielten.

Offenbar war es auch ein verärgerter Bürger gewesen, der vergangene Woche eigenmächtig das Tempo-70-Schild auf Höhe des Lieler Sportplatzes gegen ein Tempo-50-Schild ausgetauscht hatte, um den Verkehr herunterzubremsen (wir berichteten). Das Schild wurde inzwischen von den Behörden wieder ausgetauscht.

Für eine weitere Verkehrsberuhigung im Bereich des Ortseingangs gebe es nur die Möglichkeit einer baulichen Veränderung, machte Renkert deutlich – „zum Beispiel durch einen Einmündungstropfen“, also eine Art Verkehrsinsel. Hierfür wäre jedoch besagter Grunderwerb Voraussetzung.

Ortsschild kann nicht versetzt werden

Die Möglichkeit, das Ortsschild weiter Richtung Sportplatz zu verlegen, um die Autofahrer früher abbremsen zu lassen, gebe es nicht. Es muss mindestens eine einseitige Bebauung vorliegen, was sich jedoch an der Straßenerschließung (in diesem Fall an der Einmündungsstraße des Baugebiets „Am Riedbächle“) orientiere. „Das Ortsschild ist schon dort, wo es maximal stehen darf“, stellte Renkert klar.

Barrierefreier Einstieg an der Bushaltestelle

In Niedereggenen war unter anderem ein barrierefreier Einstieg an der Bushaltestelle „Unterdorf“ Thema, die entsprechend umgebaut werden müsste.

Eine Förderung sei bereits beantragt. „Wir gehen jetzt in die Planung“, berichtete Renkert.

Außerdem ging es um eine Querungshilfe über die Hohlebachstraße, vor allem für Schulkinder, aber auch ältere Bürger. Derzeit steht hier eine Behelfsampel, die nach Abschluss der Bauarbeiten zur Schulerweiterung jedoch wieder abgebaut wird. Hier gebe es verschiedene Überlegungen, so Renkert. Denkbar seien beispielsweise ein „Einmündungstropfen“, oder unter gewissen Voraussetzungen auch ein Zebrastreifen.

Darüber hinaus ging es bei der Verkehrsschau um die Ein- und Ausfahrten beim geplanten Feuerwehrhaus zwischen Nieder- und Obereggenen.