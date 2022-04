Bunte musikalische Grüße aus Südamerika nach Europa und zurück versendet das Duo „Intermezzo“ mit Almut Werner (Blockflöte) und Brigitte Becker (Klavier) in seinem Programm „Latin Postcards“. Am Sonntag, 24. April, sind die Musikerinnen ab 17 Uhr auf Schloss Bürgeln zu hören. Die reiche Stil- und Rhythmusvielfalt der südamerikanischen Musik hat auch in Europa viele Komponisten inspiriert, sie in ihre Kompositionen einzubinden. Umgekehrt ist auch europäische Musik nach Südamerika geschifft worden und hat sich mit der dortigen Folklore und Kunstmusik vermengt. „Eine gegenseitige spannende Befruchtung der Klänge fand und findet so als positiver Nebeneffekt der Kolonialisierung statt, die die beiden Künstlerinnen in ihrem Programm darstellen werden“, heißt es in der Ankündigung. So wird beispielsweise der klassische Tango dem Tango Nuevo des argentinischen Komponisten Piazzollas gegenübergestellt. Aber auch südamerikanische Barockmusik wird zu hören sein. Nicht fehlen dürfen zudem die Titel gebenden „Latin Postcards“ des Engländers Steve Marshall. Foto: zVg