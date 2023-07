Zum Schuljahresende hat sich die Schülermitverantwortung (SMV) der Schliengener Hebelschule etwas Besonderes einfallen lassen. Die SMV forderte alle am Schulleben Beteiligten dazu auf, entsprechend dem Tagesmotto in die Schule zu kommen und so zum Schuljahresende Stimmung in die Klassenzimmer zu bringen. Schüler aber auch Lehrer waren dem Aufruf gefolgt. Im feinen Abendkleid wurde da an Tag 3 „overdressed“ gelernt und am Freitag war Pyjama angesagt. Mit Kuscheltier und Hausschuhen saß ein Großteil der Schüler in der Klasse. Foto: zVg/Victoria Bansemer