Schliengen. „Liebe lässt sich einpacken“, lautet das Motto der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Insgesamt 1815 Kinder in Osteuropa erhalten ein liebevolles Geschenk aus der Schliengener Weihnachtswerkstatt, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe um Gerdi Krüsselin. Gefüllt sind die Schuhkartons mit schönen und nützlichen Dingen sowie lieben Gedanken. Über geschulte Helfer in den Empfängerländern werden die Schuhkartons bedingungslos an Kinder zwischen zwei und 14 Jahren verteilt – unabhängig von Religionszugehörigkeit und Herkunft, heißt es in der Mitteilung. Häufig werden bei der Verteilung vor Ort die Nöte einzelner Familien wahrgenommen, wodurch erst konkretere Unterstützung möglich wird. So sei jeder Schuhkarton ein nachhaltiges Geschenk. Außerdem wirken mit den materiellen Dingen transportierte Gefühle der Liebe und Hoffnung lange bei den beschenkten Kindern und Ihren Familien nach. So können ungeahnte Kräfte mobilisiert werden. Das Schliengener Sammelstellen-Team um Gerdi Krüsselin dankt allen, die Päckchen gepackt haben, die mit Sach- oder Geldspenden geholfen haben, allen Annahmestellen und einfach allen Unterstützern, heißt es abschließend.