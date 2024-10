Schliengen: „Liebe lässt sich einpacken“

„Mit unserem Motto #Liebelässtsicheinpacken nehmen wir uns der Herausforderung an, möglichst viele bedürftige Kinder zu erreichen und ihnen mit einem Schuhkarton voller Weihnachtsgeschenke mehr als einen Glücksmoment zu schenken“, heißt es in einer Mitteilung der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Solch ein Schuhkarton habe schon so oft das Leben einer ganzen Familie „verändert“. Dies gebe den Beteiligten Motivation und Antrieb, heißt es in der Ankündigung. Die Organisatoren fordern dazu auf bedürftige Kinder glücklich zu machen sowie Hoffnung und Freude zu schenken. Einfach einen Schuhkarton packen, gefüllt mit schönen und nützlichen Geschenken für ein Kind. Insgesamt gibt es mehr als 20 Annahmestellen in der Region.