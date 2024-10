Schliengen-Liel: Gemeinschaft und Traditionen pflegen

Foto: zVG

32 Gründungsmitglieder

Das Interesse am neuen Verein „Dorfleben Liel“ ist groß. Das zeigte auch die Resonanz auf die Gründungsversammlung, zu der sich vor knapp zwei Monaten 32 Mitglieder im Clubheim des SV Liel-Niedereggenen einfanden. Unter der Wahlleitung von Ortsvorsteher Ottmar „Henry“ Sprich wurde der Vorstand einstimmig gewählt. Die Ziele des Vereins sind die Förderung der Dorfgemeinschaft sowie die Pflege von Traditionen und Brauchtum.

Zehnte Dorfweihnacht

Hauptveranstaltung ist die Lieler Dorfweihnacht, die in diesem Jahr in zehnter Auflage am 14. Dezember stattfindet. Dazu kommen das Schmücken der Osterbrunnen sowie die Veranstaltung „Liel wünscht sich frohe Weihnachten“. Dieser Treff auf dem Dorfplatz findet in den ungeraden Jahren statt, die Dorfweihnacht, die 2004 erstmals ausgerichtet wurde, in den geraden Jahren.