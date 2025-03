Schliengen-Liel: Lieler Ortschronik auf der Zielgeraden

Ein Kleinod: die Begräbniskapelle für die Freiherren von Baden Foto: Claudia Bötsch

Liels Besonderheiten

Der zweite Teil des Buchs widmet sich den Besonderheiten von Liel und verschiedenen Themen, unter anderem der Bergbau-Geschichte oder dem Schloss, das um 1750 von den Herren von Baden im Barockstil erbaut wurde und heute in Privatbesitz ist. Im Fokus sind außerdem der Schlossbrunnen und das Lieler Wasser. Des Weiteren geht es um die Geschichte von Schule und Kindergarten sowie die Kirche. Koschmieder verweist auf die Begräbniskapelle für die Freiherren von Baden, die im Jahr 1530 an der Ostseite des Kirchturms angebaut wurde und ein Kleinod der Kulturgeschichte sei.

Der Blick richtet sich aber auch auf Betriebe im Ort und ehemalige Gaststätten. Ein großes Kapitel widmet sich zudem den Vereinen, auch jenen, die sich mittlerweile aufgelöst haben, wie zum Beispiel der Gesangverein Liel.

Recherchiert wurde für die neue Chronik in den Staatsarchiven Basel und Freiburg, im Denkmalamt Freiburg, im Landesarchiv Karlsruhe und im Schliengener Gemeindearchiv. Als Quellen nutzte das Chronikteam neben Zeitzeugenberichten auch alte Zeitungsberichte sowie das Internet. Dort fand Koschmieder unter anderem ein Wappenbuch aus dem Jahr 1480, das ein Wappen der Herren von Baden zu Liel zeigt. Kurios: Auf dem dort abgebildeten Helm ist eine kleine Badewanne zu sehen, in der ein kleines nacktes Männchen badet.

Münzen für Maulwürfe

Ein Artikel widmet sich dem „Dorfalltag“. Dort wird unter anderem das Lieler „Schwimmbad“ erwähnt, das in den 1930er-Jahren im Hohlebach angelegt wurde. Bei ihren Recherchen ist die Gruppe immer wieder auf ungewöhnliche Anekdoten und historische Momentaufnahmen gestoßen, die Einblick in den früheren Alltag geben. In einem mehr als 100 Jahre alten Fundsachen-Buch finden sich beispielsweise Peitschen, landwirtschaftliche Geräte oder ein Fahrradrahmen, der im Hohlebach landete – und als kostbares Gut letztlich wieder beim Besitzer. Notizen gab es auch zu den Tätigkeiten eines Maulwurffängers, der für jeden abgegebenen Maulwurfschwanz ein paar Münzen kassierte.

Rundgänge als Ergänzung

Ergänzend zur Chronik erscheint ein kleines Büchlein, in dem Koschmieder drei Rundgänge in und um Liel zusammengefasst hat. Sie widmen sich unter anderem den historischen Gebäuden im Ort, den Gemarkungsgrenzen und dem Bergbau – unter anderem geht es am letzten sichtbaren Lieler Stollen vorbei.

Zur Person

Michael Koschmieder

ist Lehrer im Ruhestand, ehemaliger Leiter der VHS Kandern und Mitglied des Ortschaftsrats. Er wohnt seit rund 20 Jahren in Liel, ursprünglich stammt der 72-Jährige aus Grenzach. Unterrichtet hat er zuletzt an der August-Macke-Schule in Kandern, unter anderem Mathematik und Geschichte.

Dem Lieler Chronik-Team

gehört er seit 2017 an, als das ehrenamtliche Team seine Arbeit aufnahm. Er leitet das Projekt.