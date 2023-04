Schliengen-Liel „Was können wir besser machen?“

Mitfahrerbänkle

Einige Projekte liegen bereits auf dem Tisch. So sollen in Liel – aber auch in den anderen Ortsteilen – so genannte Mitfahrerbänkle aufgestellt werden. Man setzt sich auf die Bank, stellt am Schild sein gewünschtes Fahrziel ein und lässt sich von einem der nächsten vorbeikommenden Autofahrer bis dorthin mitnehmen, berichtet Sprich.