Schliengen Lions-Club schreibt Fördermittel aus

Corona-Hilfe für Heime

Daneben haben die Lions auch einiges zur Corona-Hilfe beigetragen. So konnte etwa Heimen der Region frühzeitig mit FFP2-Masken geholfen werden, schreibt der Verein.

Förderung ausgeschrieben

Seit dem Jahr 2012 hat der Förderverein jeweils zu Jahresbeginn zur Bewerbung um Fördermittel in unterschiedlicher Gesamthöhe aufgefordert. „Wir wissen, dass viele Vereine und Projekte in Corona-Zeiten Schwierigkeiten haben, ihre Ziele zu verfolgen, weil es dazu an der notwendigen finanziellen Ausstattung mangelt“, heißt es. Man habe sich deshalb entschlossen, trotz der eigenen Einnahmeverluste die schon traditionell gewordene Ausschreibung gerade jetzt nicht ausfallen zu lassen.

Zum neunten Mal in Folge schreibt der Club wieder allgemein Fördermittel in Höhe von 5000 Euro aus. Bewerben kann man sich mit neuen oder auch mit schon bekannten Aktionen und Projekten. Angesprochen sind folgende Förderbereiche: Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen, Jugend- und Altenhilfe/Behindertenhilfe, Förderung von Kunst und Kultur, des Denkmalschutzes, der Heimatpflege und der Heimatkunde, Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung sowie die Förderung von Toleranz und Völkerverständigung.

An der Ausschreibung können sich Privatleute, Vereine und Einrichtungen beteiligen, die in Schliengen selbst oder im Bereich des südlichen Markgräflerlandes (Landkreis Lörrach) tätig sind. Zur Bewerbung genügt die Einsendung eines Bewerbungsschreibens mit ausführlicher Darstellung der zu fördernden Projekte und Aktivitäten. Die Bewerbung ist zu richten an den Förderverein des Lions-Clubs Schliengen im Markgräflerland, zu Händen des Vorsitzenden Wolfram Hartig, Am Prestenberg 15, 79418 Schliengen, schriftlich oder per E-Mail an wolfram.hartig@t-online.de.

Die Bewerbungsfrist endet am 10. Februar.