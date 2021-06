Nach coronabedingter Zwangspause war es das erste Konzert von „Bond’s Big Band“ aus Weil am Rhein vor Publikum. Beim Open-Air-Benefizkonzert des Lions-Clubs Schliengen auf dem Weingut Büchin sorgte die Formation unter der Leitung von Christian Leitherer für eine besondere Stimmung, heißt es in einer Mitteilung. Im ersten Teil des Abends spielte eine kleine Combo der Band Dinnermusik. Die Zuhörer genossen bei noch strahlendem Sonnenschein den frühen Sommerabend mit einem Glas Wein in der Hand und saugten die Live-Darbietung sprichwörtlich auf wie ein Schwamm. Im zweiten Teil spielte die Big Band ihr Konzertprogramm mit einem lebendigen Mix aus Jazz, Pop und Funk. Die jungen Musiker begeisterten mit Spielfreude und virtuosen Solodarbietungen in Big Band Klassikern von Glenn Miller, die sich mit rhythmischen Jazznummern und lebendigen Pop- und Rocksongs abwechselten. So durfte sich das Orchester erst nach zwei Zugaben verabschieden. Mit der Hälfte des Ertrags von 1150 Euro kann die Big Band an einem Festival in München teilnehmen. Die andere Hälfte setzen die Schliengener Löwen für ihre Jugendförderprogramme „Klasse2000“ und „LionsQuest“ ein, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. Foto: zVg