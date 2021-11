Schliengen Lions unterstützen Projekte

Kalender-Verkauf am 12. und 13. November

Der Kaufpreis beträgt auch im zehnten Jahr unverändert fünf Euro. Insgesamt gehen 3000 Kalender in den Verkauf. Erhältlich sind die Kalender bei den Rewe-Märkten in Schliengen und Bad Bellingen sowie bei den Hieber-Märkten in Kandern und Binzen am Freitag, 12. November, von 16 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 13. November, von 9 Uhr bis 18 Uhr. Angeboten wird der Kalender während der jeweiligen Öffnungszeiten zusätzlich in der Naturheilpraxis Gilgin in Bad Bellingen, in den Dosenbach-Filialen in Schliengen und Rheinweiler, bei Haarkult Giesel in Schliengen, der Tourist-Info in Kandern und bei Kaffee&Kreuzfahrt in Weil am Rhein. Bevorzugt können Kalender in Corona-Zeiten kontaktarm auch bei den Lions-Mitgliedern bestellt und abgeholt werden.

Die ausgelosten Kalendernummern werden im Dezember täglich auf den Internetseiten www.regio-lions.com und www.lionsclub-schliengen.de und in unserer Zeitungveröffentlicht. Gewinne können in der Naturheilpraxis Gilgin in Bad Bellingen abgeholt werden-