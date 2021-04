Der Gemeinderat billigte nun in seiner jüngsten Sitzung die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von rund 48 000 Euro. Finanziert wird dies über Einsparungen beim Ausbau des Hohlebachs in Höhe von 133 500 Euro. Die dort geplante Maßnahme am Bachbett habe keinen ökologischen Mehrwert, erläuterte Bürgermeister Christian Renkert.

Die Geräte seien leise, erklärte er auf Nachfrage aus dem Gremium. Darüber hinaus lassen sie sich regeln, so dass sie in der Schule immer vor dem Unterricht und in den Pausen auf voller Leistung laufen. Die Filter in den Geräten halten etwa ein Jahr, berichtete er zudem auf Nachfrage von Gemeinderätin Barbara Theurer nach etwaigen Folgekosten.