Schliengen Mädchen für das Kicken begeistern

Bei der B- und C-Mannschaft gibt es eine Spielgemeinschaft mit dem FC Wittlingen, der sich laut Esche ebenfalls rege dem Mädchenfußball widmet. Bei den Jüngeren gibt es eine Gemeinschaft mit den Spielerinnen von Alemannia Müllheim. „Die gegenseitige Unterstützung durch die befreundeten Vereine ist sehr wichtig, und beide Vereine profitieren davon“, legt Esche dar.

Lange Tradition

Der Damenfußball hat in Schliengen eine lange Tradition. Dieses Jahr wird 50 Jahre Frauenfußball gefeiert, bei den Sportfreunden Schliengen sind es immerhin schon 40 Jahre, dass die Frauen ganz selbstverständlich mitkicken. In dieser Zeit hat sich einiges getan: Turniere der Frauenfußball-Weltmeisterschaft erzielen hohe Einschaltquoten, die Namen etwa der früheren Nationaltrainerinnen Silvia Neid und Steffi Jones sind im öffentlichen Bewusstsein präsent. Auf Vereinsebene bleibt dennoch viel zu tun, attestiert Esche Nachholbedarf: „Fußballspielende Mädchen und Frauen haben immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen.“ Dabei würde etwa in der Oberliga, in der die Schliengener B-Jugendmannschaft gemeinsam mit den Spielerinnen aus Wittlingen spielt, ein hervorragendes fußballerisches Niveau geboten.

Ausgeprägte Fairness

Oftmals sei es so, dass die Spielerinnen im Vergleich zu ihren männlichen Pendants auf dem Fußballplatz fairer auftreten würden. „Das ist auch die Rückmeldung, die uns die Schiedsrichter nach Turnieren geben“, sagt Esche. Unterschiede sieht er auch in der fußballerischen Sozialisierung: „Jungs wachsen häufig mit Fußball auf, sie gehen nach der Schule auf den Kickplatz oder schauen mit ihren Eltern Bundesligaspiele und große Turniere an. Mädchen hingegen seien bis heute selten auf den Bolzplätzen anzutreffen.

Training online

Die Corona-Pandemie hat auch bei den SFS dafür gesorgt, dass ein Vereinsleben in der gewohnten Form derzeit nicht möglich ist. „Wir versuchen, das Beste aus dieser für uns alle unangenehmen Situation zu machen“, sagt Esche. So wird jede Woche ein Online-Training über das Programm „Zoom“ angeboten, das sich reger Beliebtheit erfreut. „Es ist eine Gelegenheit für die jungen Leute, sich wenigstens am Bildschirm mal wieder zu sehen und gemeinsam Übungen zu machen“, sagt Esche über die etwa 40-minütigen Trainingseinheiten.

Wie groß die Sehnsucht nach dem Miteinander im Verein ist, habe sich nach dem ersten Lockdown im Frühjahr gezeigt. „Als wir im Sommer unter den entsprechenden Auflagen wieder trainieren konnten, da herrschte bei allen die pure Freude“, schildert er seinen Eindruck.

Für das kommende Jahr gibt es bei den SFS bereits Pläne. So soll der Südbadencup, der bereits in diesem Jahr in Schliengen ausgetragen werden sollte und für den bereits Mannschaften aus Freiburg, Basel oder Chemnitz gewonnen werden konnten, nachgeholt werden.

Weitere Informationen: Wer sich für die SoccerGirls interessiert und sich etwa vorstellen könnte, dort ein Training zu leiten, oder unverbindlich bei einem Schnupper-Training vorbeischauen will, kann sich per E-Mail an Chrsitoph Esche unter maedchenfussball@sportfreunde-schliengen.de melden. Näheres gibt es auch im Internet: www.soccergirls-schliengen.com.