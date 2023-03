Schliengen Mal geheimnisvoll, mal keck und frech

Mary Horstschulze stammt aus Singen am Hohentwiel. Ihr Interesse für Papier und Holz begann mit einer Buchbinderlehre und wurde durch das Studium an der Akademie für das Graphische Gewerbe in München vertieft. Neben ihrer freien künstlerischen Arbeit beschäftigt sie sich mit Papierrestaurierung. Als Material für ihre fantasievollen Assemblagen benutzt sie „alles, war mir begegnet“ wie beispielsweise Fundstücke, Papier und Holz. Ihr Wunsch ist es, dass jeder sich auf ihre Bilder persönlich einlassen sollte.

Beatrix Tamm wurde in Berlin geboren, studierte Malerei in Bonn und besuchte die Bildhauerschule in Dornach. Malerei, so ihr Credo „kann alles sein“: Ein Sonnenfleck inmitten eines Windstoßes, eine Gewitterwolke, ein sanfter Morgenhauch voller Hoffnungen, aber auch ein Blutfleck oder ein Luftzug aus einem Gefängnis.