Schliengen Mal machtvoll, mal verträumt

Am ersten Adventswochenende hat der Musikverein Eggenertal zu seinem Jahreskonzert in die Schlossgartenhalle in Liel eingeladen. Unter der Leitung von Dirigent Aaron Solberg präsentierte das Orchester ein abwechslungsreiches Programm, das von alten Klassikern über stimmungsvolle Filmmusik bis hin zum modernen Popsong reichte.

Von Jennifer Ruh

Schliengen-Liel. Zum Auftakt stellte das Jugendorchester, kurz JOE genannt, mit „Little Hymne“ von Mike Rouhann sein musikalisches Können und die engagierte Nachwuchsarbeit des Vereins unter Beweis. Es folgten das von Dirigent Aaron Solberg komponierte Stück „It’s Xmas Time“ zur Einstimmung auf den ersten Advent sowie weitere Rouhann-Stücke.

Das Hauptorchester startete mit einer festlichen Komposition in den Abend, der von Julia Brucker moderiert wurde. Das von Markus Götz im barocken Stil geschaffene „O Sanctissima“ vermittelt eindrucksvoll die innige Freude für das Erscheinen Jesu Christi auf der Welt. An überwältigender Dramatik kaum zu überbieten war „Toccata in D Minor“, ein Jugendwerk Bachs, arrangiert von Jan van Kraeydonck mit machtvollen Akkorden und einem verminderten Sept-Akkord, der perfekt zum Spannungsaufbau des Stücks beitrug und für tosenden Beifall sorgte.

Schon die ersten Sekunden von Jacob de Haans „Oregon“ ließen das begeisterte Publikum in eine völlig andere Welt eintauchen – in einen der nordwestlichen Staaten der USA. Eine aufregende Bahnfahrt über die Northern Pacific Railroad zur Zeit des Wilden Westens führt durch eine atemberaubende, weitläufige Landschaft, in der Indianer, Cowboys, Goldgräber und Planwagen die Hauptrolle spielen. De Haan kombinierte sein spannendes Werk mit einem langsamen Thema in Moll, Variationen aus Western- und Rockhymnen und melodiösen Passagen.

Mit dem „Florentiner Marsch“ von Julius Fucik präsentierte das Orchester den wohl schönsten Marsch des tschechischen Komponisten und Kapellmeisters, beginnend mit einer feierlichen Fanfare und endend in einem melodiösen Teil mit triumphalem Schluss.

Film- und Theatermusik

Der zweite Teil des Abends stand ganz im Zeichen von Film- und Theatermusik. „The Magnificent Seven“ ist ein Western aus dem Jahr 1960. Der Film erzählt die Geschichte eines bettelarmen mexikanischen Dorfs, das regelmäßig von Banditen ausgeraubt wird. Die Dorfbewohner engagieren daraufhin eine Horde Revolverhelden, die sie fortan beschützen sollen. Der auf der ganzen Welt bekannte Soundtrack stammt von Elmar Bernstein, für die Orchestermusik arrangiert wurde er von Roland Smeets.

Stimmungsvoll und verträumt hingegen kommt Jacob de Haans „Yellow Mountains“ daher, eine wunderschöne Liebeserklärung an die in kräftigen Herbstfarben leuchtenden Berge rund um St. Moritz. Die ruhige, verträumte Atmosphäre inspirierte den niederländischen Musiker zu dieser lyrischen und vom Musikverein hinreißend umgesetzten Komposition – ein wahrer Gänsehautmoment.

Das britische Kindermädchen Mary Poppins kennt wohl jeder, ebenso die unverwechselbaren Melodien von „Supercalifragilisticexpialigetisch“, „Chim Chim Cheree“ und „A Spoonful of Sugar“, die im vorgetragenen Medley wie Zahnräder perfekt ineinandergreifen. Auch Alan Silvestris „A Night at the Movies“, eine Reise durch die Kinosäle vergangener Jahrzehnte, greift bekannte Melodien auf: heldenhaft (The Avengers, 2012), rasant (Der Polarexpress, 2004), magisch (Nachts im Museum, 2006), ruhig und zerbrechlich (Forrest Gump, 1994) oder actiongeladen (Zurück in die Zukunft, 1985). Ein wahrhaft gelungenes Finale, welches mit lang anhaltendem Applaus belohnt wurde. Da blieben auch Zugaben nicht aus.