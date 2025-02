Schliengen: Man sieht das Ergebnis seiner Arbeit

Aktuell steht die Grundschulerweiterung in Mauchen an. Wir sind dabei, dies voranzubringen und stehen mit dem Planungsbüro in Kontakt. In Sachen Bauleitplanung ist es das Baugebiet „Neumattäcker“. Das künftige Gewerbegebiet soll unter anderem Erweiterungsmöglichkeiten für die Brezelfabrik schaffen. Und der Landkreis plant dort, zeitlich befristet, eine Gemeinschaftsunterkunft.

Die Überplanung des Areals der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim wird Sie sicher auch beschäftigen?

Das Grundstück hat eine spannende Lage. Im Moment sind wir noch nicht damit befasst. Für mich ist das Thema auch neu. Es ist nichts spruchreif. Bürgermeister Christian Renkert ist am Thema dran.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Konflikte zwischen der Unteren Baurechtsbehörde beim Landratsamt und dem Schliengener Gemeinderat. Mal lehnte der Gemeinderat ein Bauvorhaben ab, und die Behörde erteilt trotzdem eine Baugenehmigung, oder umgekehrt. Wie sehen Sie das?

Ich bin ein Freund davon, gemeinsam Lösungen zu finden. Die Frage ist einerseits, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Andererseits muss natürlich rechtlich alles korrekt sein.

Sie sind auch stark ehrenamtlich engagiert, unter anderem als Vorsitzender der IG Weiler Straßenfasnacht. Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut?

Die Arbeit steht an erster Stelle. Ich lege mir die Ehrenämter darum herum. Besprechungen und Sitzungen finden nach Feierabend statt. Im Moment steht ja die Weiler Buurefasnacht an. Seit ich 13 Jahre alt war, bin ich Fasnächtler und war auch Schnitzelbanksänger. Eine weitere Leidenschaft ist der Fußball. Ich habe mit vier angefangen zu kicken. Jetzt bin Trainer der U 16 beim FV Lörrach-Brombach. Mit den abendlichen Trainingszeiten nach der Arbeit passt es ganz gut.

Wie sind sie in Schliengen angekommen?

Die Arbeit hier macht mir Spaß, und das Team stimmt. Die Entscheidung war die richtige.

Bleiben Sie Schliengen länger erhalten oder streben Sie nach Höherem?

Ich will länger hier in Schliengen bleiben und sehe das nicht als Sprungbrett.

Andreas Kiesewetter

Der 34-Jährige

stammt aus Weil am Rhein und absolvierte nach der Schule zunächst eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten

beim Amt für Vermögen und Bau des Landes Baden-Württemberg.

Anschließend studierte er Public Management

an der Fachhochschule in Kehl. Es folgten eine Tätigkeit im Jugendamt des Landkreises Lörrach. Zuletzt war er stellvertretender Abteilungsleiter

bei der Abfallwirtschaft des Landkreises.

Ehrenamtlich

engagiert er sich als Vorsitzender der IG Straßenfasnacht

Weil am Rhein und als Jugendtrainer

beim FV Lörrach-Brombach. Kiesewetter ist ledig

und hat keine Kinder.