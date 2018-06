Schliengen Manege frei für Grundschüler

Schliengen. Eine Schulwoche lange wurden alle drei Grundschulaußenstellen der Schliengener Hebelschule zum Schauplatz für Artisten, Clowns und Künstler. Gemeinsam mit den Lehrern aus Mauchen, Liel und Niedereggenen, weiteren Betreuern und engagierten Eltern wie auch Schülern der Gemeinschaftsschule studierte der Freiburger Projektzirkus abwechslungsreiche Nummern ein.

Am Samstag hieß es in der Sporthalle in Schliengen – in der Zirkushalle – dann schließlich „Manege frei“. In zwei gut besuchten Veranstaltungen präsentierte insgesamt 200 Grundschüler eine unvergessliche Show, wie im Nachgang berichtet wird. Auf der Bühne tummelten sich unzählige Artisten, es gab beeindruckende Tiernummern, lustige Clowns, die gut gelaunt das Publikum begeisterten, sowie auch waghalsige Fakire und mystische Zauberer.

Der Freiburger Projektzirkus wurde 2015 von Jenny Zinnecker und Daniel Brauer gegründet. Mit mehr als 40 Jahren Zirkuserfahrung (Familienzirkus Lamberti), Artisten und darstellender Künstler (Clownerie) bringen sie überall in der Region Grundschulkindern die Welt des Zirkus näher.

Das Publikum spendete laut Applaus und auch die strahlenden Gesichter der jungen Akteure sprachen für sich. Für Bewirtung sorgten die beiden siebten Klassen der Sekundarstufe.