Schliengen Mario Basler plaudert aus Nähkästchen

„Fools Garden“ treten am Samstag, 11. September, auf. Bekannt wurden die Pforzheimer, die sich stilistisch zwischen Pop-Rock und Britpop bewegen, mit dem Hit „Lemon Tree“. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 19 Uhr.

„Basler ballert“ heißt es am Sonntag, 12. September, in einer Doppelshow, 15.30 Uhr und 19 Uhr. Der ehemalige Fußballprofi Mario Basler plaudert aus dem Nähkästchen. Früher sorgte Basler in den Strafräumen der Bundesliga für Gefahr. Nun ballert der polarisierende Freistoßschütze auf der Bühne weiter, heißt es in der Ankündigung. Frei nach seinem Motto „Mich interessiert nicht, wer spielt. Hauptsache ich spiele“ werde „Super Mario“ in gewohnter Manier das heutige Geschehen auf und neben dem Platz analysieren, kündigen die Veranstalter an. Das Ganze werde gespickt mit Geschichten aus der aktiven Zeit des ehemaligen FC-Bayern-Profis.