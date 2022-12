Schliengen Markgräfler Weinbau-Pionier wird 80

Kellerarbeit mit Weinwissen und Kreativität

Klaus Tröndlin, ein gebürtiger Schliengener, war schon von Kindesbeinen an mit dem Weinbau konfrontiert worden. Sein Großvater war erster Kellermeister in der WG, sein Vater später zweiter Kellermeister und Holzküfer. Folglich trat er in die Fußstapfen seines Vaters und lernte den Beruf des Küfers. Doch schnell erkannte er, dass seine Neigung und sein Talent im Weinausbau liegen.

Tröndlin, ambitioniert und zielstrebig, holte die Mittlere Reife nach, absolvierte an der Hochschule für Weinbau und Oenologie zwei Gastsemester in Geisenheim, erweiterte sein Wissen unter anderem bei einem Praktikum in der Champagne und legte die Meisterprüfung ab.

An der Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg absolvierte er als Zweitbester die Prüfung zum Techniker und startete dann 1964 mit fundiertem Weinwissen und Kreativität bei der WG Schliengen seine Karriere als Kellermeister.

Dabei war es stets sein Bestreben, Weine mit Charakter und Persönlichkeit auszubauen. „Das Gewöhnliche war ihm nie gut genug“, hatte bei der Verabschiedung in den Ruhestand 2002 Gerhard Rüdlin, damaliger Vizepräsident des Weinbauverbands, den Kellermeister für dessen Pioniergeist und Innovationsfähigkeit gelobt. Tröndlin prägte eine eigene Philosophie, entwickelte neue Verfahrenstechniken und bewies, dass man auch mit der Sorte Gutedel hochwertige Weine keltern kann.

266 Oechsle mit Gutedel Trockenbeerenauslese

Mit einem neuen Ausbaukonzept hatte er den Mauchener Spätburgunder zum Aushängeschild der WG gemacht. Er war zudem der erste Kellermeister in Deutschland, der 1990 einen Chardonnay-Sekt produzierte. Und eine besondere Leistung war es, als es ihm 1998 gelang, eine Gutedel Trockenbeerenauslese mit 266 Oechsle hervorzubringen. Ein so hohes Mostgewicht bei einem Gutedel gab es bis dahin weltweit nicht.

Tröndlin erlebte mit der WG auch schwierige Jahre, als die Genossenschaft Mitte der 1990er-Jahre in eine wirtschaftliche Schieflage geriet. So übernahm der Kellermeister für ein halbes Jahr zusätzlich noch Verantwortung als kommissarischer Geschäftsführer. „Ohne ihn gebe es die WG nicht mehr“, wurden seine Verdienste bei der Verabschiedung gewürdigt.

Welt der Weine erlebbar gemacht

Welch populärer Kellermeister Klaus Tröndlin war, zeigten seine unzähligen Weinproben, bei denen er die Welt der Weine mit Fachkompetenz und Humor erlebbar machte. Höhepunkte waren 40 Winzerfestweinproben mit jeweils rund 600 Gästen und die besondere Weinprobe in Zusammenarbeit mit dem Südwestrundfunk, als 1400 Personen bei der Sendung „Wunschmelodie“ mit Heinz Siebeneicher zu Gast in Schliengen waren.

Stolz ist der Vater einer erwachsenen Tochter auch auf seine nach ihm benannte Stiftung, mit der er die besten Winzer und Weinbautechniker bei den jährlichen Abschlussprüfungen auszeichnet und fördert.

Auch wenn der Wein sein Leben prägte, hat Tröndlin noch andere Interessen. Zehn Jahre hatte er sich als Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde kommunalpolitisch engagiert. Und die Sportfreunde Schliengen sind ihm bis heute ans Herz gewachsen. Schließlich spielte er bis zum 25. Lebensjahr in der ersten Mannschaft Fußball und war Spielführer, bis ihn eine Verletzung zur Aufgabe dieses Sports zwang.

Und seit der Jubilar Rentner ist, hat er verstärkt die Reisetätigkeit für sich entdeckt. Mit seiner Lebensgefährtin unternahm er schon einige große Reisen. Langeweile kennt Klaus Tröndlin auch im Ruhestand nicht.