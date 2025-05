Schliengen-Mauchen: Chöre sorgen für beste Unterhaltung

Jeder Auftritt dauert etwa 20 Minuten

Für viel Abwechslung in Genre und Gestaltung sorgten die Chöre. Von Popsong bis zum traditionellen Weinlied, von Jazzgesang bis zum deutschen Schlager reichte die Vielfalt, so dass für jeden rund dabei war. Die Auftritte dauerten jeweils circa 20 Minuten, und drei verschiedene Standorte sorgten dafür, dass die Besucher in Bewegung blieben. Sowohl bei der Burgunderhalle als auch bei den beiden Weingütern war daher jede Menge los. Und die Darbietungen waren so abgesprochen, dass immer wieder Neues geboten wurde.

Die Mauchener „Burgunder Rätzer“, der Chor „InTakt“ aus Istein, der Chor „Temporal“ aus Müllheim, die „Femmes Vocales“ aus Freiburg, der Frauenchor „QuerBeat“ aus Bad Krozingen, der Küferchor aus Hügelheim, die Jazzband „Jazzlong“, die „Sorgenbrecher“ aus Auggen und der Frauenchor „Scat’n Types“ aus Egringen – sie alle begeisterten das Publikum mit hinreißenden Darbietungen.

Publikum feiert den Auftritt der gastgebenden Chöre

Als finaler Programmpunkt wurden die Fuocos, die Piccolos und die erwachsenen Pinot Prestos für ihre Vorträge gefeiert. Bei alldem war die Atmosphäre fröhlich und locker, und die Gäste jedes Alters hatten ihren Spaß.