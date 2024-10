Schliengen-Mauchen: Neuer Container-Komplex für Mauchen

Per Mobilkran schwebten die einzelnen Elemente auf den Schulhof. Der neue Container-Komplex soll den seit 2015 für die Erstklässler genutzten Unterrichtsraum ersetzen, der zum einen in die Jahre gekommen ist und zum anderen mit nur vier Einheiten zu klein wurde. Die neu gelieferten Container werden nun um- und innen ausgebaut. Ziel sei es, den neuen Unterrichtsraum nach den Herbstferien in Betrieb zu nehmen, informierte Günther Ortstein vom Schliengener Bauamt auf Nachfrage unserer Zeitung. Unter anderem müssen die Container an Strom und Wasser angeschlossen werden und außerdem mit Heizung und Mobiliar ausgestattet werden.

Sobald der neue Unterrichtsraum nutzbar ist, soll der bisherige Container-Komplex weichen.