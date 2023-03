Rückblick

Schriftführerin Brita Oswald ließ die Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren. Unter anderem wurde fleißig gebacken, etwas für den Ostermarkt. Da dieser coronabedingt abgesagt wurde, boten die Landfrauen mit Erfolg ihre Leckereien am Nidauer Platz an. Auf dem Programm standen unter anderem eine Kräuterführung, ein Besuch des Hofladens Sehringer in Feldberg, einen Ausflug zum Kloster „Maria Hilf“ sowie die Teilnahme am Landfrauentag bei der Landesgartenschau in Neuenburg. Zum Jahresende wurde dann für den Weihnachtsmarkt gebacken und die Gemeindeweihnachtsfeier im Bürger- und Gästehaus unterstützt.

Kasse

Mit dem Erlös der Verkaufsaktionen wurden soziale Zwecke unterstützt, wie die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, wie Schatzmeisterin Anita Schöpflin informierte. Rechnungsprüferin Beate Gabelmann bescheinigte eine grundsolide Kassenführung.